Bij Yolanthe Cabau lijkt de rust wedergekeerd. Na de breuk met voetballer Wesley Sneijder geniet de presentatrice weer van de kleine dingetjes.

En dat is bijvoorbeeld haar zoontje Xess Xava die lekker in de zee aan het spelen is. Yolanthe deelt daarvan dit prachtige kiekje, maar kan ook rekenen op flink wat kritiek. Want is het wel veilig zo’n klein mannetje zo ver alleen in het water te laten gaan?

Kritiek

Een volger reageert: “Ik ben vast een zeikerd, maar ik vind dit een beetje eng 😳 je bent zo ver van hem vandaan, het wordt donker en hij staat tot ver in het water…” Gelukkig nemen anderen het voor Cabau op. “Serieus, de zee is rustig en hij zit gewoon op ze kont in het begin van het water”, luidt een reactie. “Denk jij nou echt dat ze haar kind in gevaar zou brengen 🤔.”

Dit bericht bekijken op Instagram 💕 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 11 Jul 2019 om 2:01 (PDT)

