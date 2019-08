Yolanthe hoopt op enthousiast publiek over nieuwe politieserie ‘DNA’

Dat Yolanthe Cabau op social media met aardig wat kritiek krijgt te maken, zal velen niet zijn ontgaan. Maar ze laat zich hier niet door tegenhouden. “Negatieve reacties zullen er altijd zijn, vooral wanneer je een publiek figuur bent, maar dat is niet erg. Mensen mogen hun mening hebben en die delen”, aldus Yolanthe. Wel hoopt ze dat het publiek enthousiast is over de nieuwe politieserie ‘DNA’, waarin Yolanthe een van de hoofdrollen vertolkt.

DNA

In DNA kruipt Yolanthe in de huid van rechercheur Lara. Hiervoor kreeg de actrice schiet- en politietraining en had ze voor het eerst in haar leven een wapen in haar hand. Dat was nog best een uitdaging. “Een wapen is best wel een ding. Maar aan het eind van de opname periode was ik één met mijn wapen, het was normaal geworden voor mij dat ik die in mijn holster had. Ik vond het wel heel fijn en een uitdaging om zo’n stoere vrouw te mogen spelen”, vertelt Yolanthe.

Op het scherm wordt ze bijgestaan door Loes Haverkort, Belinda van der Stoep en Maaike Martens. De nieuwe politieserie gaat vanavond van start op SBS6. “Natuurlijk hoop ik enorm dat er veel mensen gaan kijken en vooral dat ze het spannend en leuk vinden. We hebben met het hele team heel hard gewerkt. Het waren lange dagen”, aldus Yolanthe.

Drukte

Het is alweer een paar jaar geleden dat Yolanthe, die zich de afgelopen periode vooral heeft gefocust op presenteren, haar acteertalenten kon benutten. Door drukte had ze geen tijd voor series en films. Om nu weer in de scripts te moeten duiken, vindt ze heerlijk. “Het voelt niet als werken, hoe lang de dagen ook zijn. Ik geniet er echt van.”

Lange dagen

Dat Yolanthe, die in maart onthulde dat zij en Wesley Sneijder uit elkaar zijn, nu weer vaker lange dagen maakt, gaat volgens haar niet ten koste van haar zoontje. “Na een drukke draaiperiode neem ik altijd de tijd om intensief tijd met Xess te spenderen. Ik vind het ook belangrijk dat ik hem een boekje voor kan lezen voor het slapen gaan en in de ochtend met hem kan ontbijten. Soms lukt dat niet als ik lange dagen maak. Maar ik zorg dat hem niks tekort komt. Zeker niet mijn liefde en aandacht.”

