Yolanthe Cabau is moeder van haar zoontje Xess Xava. Ze is ontzettend trots op het jochie en deelt regelmatig lieve foto’s van hen samen. Maar nu plaatst de brunette een foto op Instagram met haar eigen moeder, om te laten weten dat ze zielsveel van haar houdt.

Twee druppels water

Op Instagram deelt de 34-jarige presentatrice en actrice een lieve foto, waarop ze met haar moeder Richarda van Kasbergen te zien is. Duidelijk te zien is dat Yolanthe haar knappe gezicht niet van een vreemde heeft. Want de brunette lijkt als twee druppels water op haar moeder.

Ode aan moeder

Bij de foto schrijft Yolanthe: “Liefde zo krachtig als die van je moeder, je zal dat voor altijd blijven voelen. Om zo diep geliefd te zijn, zal je voor altijd bescherming bieden. Ik hou zoveel van je, mama!”

Reacties

De foto wordt overladen met reacties. Een volger reageert: “Jij bent ook een super mama voor Xess!”. Een andere volger schrijft onder de moeder-dochter foto: “Jemig en óf je op je moeder lijkt! Mooie foto. En knap zeer zeker. Geniet van de kleine momenten Yo, en succes met alles wat je doet en wat je nog gaat doen!”

Scheiding

Xess Xava werd geboren in 2015 en wordt in oktober vier jaar. Zijn vader, Wesley Sneijder en Yolanthe maakte afgelopen voorjaar bekend te gaan scheiden. Sindsdien draait de geruchtenmolen overuren; over nieuwe liefdes, extra kilo’s en ongemakkelijke interviews over alle drama.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 23 Jun 2019 om 9:59 (PDT)

