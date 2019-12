Het jaar is bijna ten einde en daarmee is het tijd voor Yolanthe Cabau (34) om terug te blikken op een roerige periode. In maart 2019 kondigden de brunette en Wesley Sneijder (35) aan een punt achter hun huwelijk te zetten, wat voor heel wat lastige momenten heeft gezorgd.

“2019 was een van de moeilijkste jaren uit mijn leven”, vertelt ze aan RTL Boulevard. “Ik denk dat iedereen een relatiebreuk heeft ervaren, begrijpt hoe verdrietig en eenzaam dat kan zijn.”

Los Angeles

Yolanthe woont momenteel met Xess Xava in Los Angeles. Een lang gekoesterde droom van de actrice komt dan ook uit. “In goed overleg hebben Wesley en ik besloten dat dit voor nu het beste is”, aldus de brunette in het interview. “Xess voetbalt hier elke week en gaat naar een internationale school. Hij vindt het geweldig. Om hem nu te zien genieten als een normaal kind, geeft mij rust.”

Acteeropleiding

En Yolanthe zelf? Die timmert ook hard aan de weg. “Ik zelf volg in LA een acteeropleiding voor werkende acteurs, waarvan ik enorm geniet. En ik vind het fijn dat ik nu de tijd heb om te schrijven.”

Tien jaar samen

In maart dit jaar maakten Wesley en Yolanthe wereldkundig uit elkaar te gaan. “Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan. Zij hopen op respect voor hun privacy”, liet het stel destijds weten via hun management. De twee stapten in 2010 in het huwelijksbootje in Italië, nabij Florence en waren ruim tien jaar samen. Samen kregen ze in 2015 één kind, zoontje Xess Xava (4). Wesley en Yolanthe lieten afgelopen najaar nog weten druk bezig te zijn met de adoptie van een kindje.

