Yolanthe opent nu ook boutique op Ibiza en showt zelf de (enorm sexy) kleding

Vorig jaar kwam een lang gekoesterde wens van Yolanthe éindelijk uit: ze opende samen met manlief Wesley Sneijder een eigen restaurant op haar favoriete eiland, Ibiza. Na een hobbelige start met de nodige schandaaltjes en negatieve geruchten lijkt de tent het meer dan goed te doen en dus vond de Nederlandse presentatrice en voetbalvrouw het tijd voor een uitbreiding van haar XaXa-imperium.

Shoppen. Eten. Uitbuiken.

Een kleine twee weken geleden opende Yo bij haar restaurant een heuse winkel vol Ibiza-proof kleding en accessoires: XaXa Boutique. Op een instagramaccount met nu bijna duizend volgers is te zien wat je zoal in de winkel bij Cala Tarida, het strand waar ook het restaurant gevestigd is (en waar Wesley en Yolanthe vlakbij hun villa hebben), te vinden is.

Pikant

Uiteraard verkoopt ze daar haar eigen sieradenlijn YC-Jewels, maar ook tassen, hoeden, haaraccessoires, badmode en uiteraard kleding. Op enkele foto’s waarop Yolanthe items uit de winkel draagt zien we in ieder geval een witte lange broek bestaande uit oversized ruffles. Ook showt de brunette een pikante, doorschijnende kanten top die vrij weinig aan de verbeelding overlaat.

XaXa-mode

Of Yo ook zelf achter de ontwerptafel gekropen is, is niet bekend, maar de winkel verkoopt in ieder geval ook exclusieve XaXa-merchandise, waaronder zwarte t-shirts met het logo van het restaurant en de winkel, dat je uitspreekt als ‘ChaCha’.

