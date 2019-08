Yolanthe deelt bikinifoto en wordt geroemd om uiterlijk én innerlijk

Terwijl de zomer in Nederland ver te zoeken is, heeft Yolanthe het beter bekeken. De brunette geniet onder de palmbomen van de zon, en weet met haar vakantiekiekjes flink indruk te maken op haar fans. Ze wordt dan ook overspoeld met complimenten, niet alleen vanwege haar prachtige verschijning maar vooral wegens haar optreden in ‘Temptation Island VIPS’.

In de afgelopen aflevering van Temptation Island VIPS was het langverwachte moment eindelijk daar: Channah vertelde na afloop van het kampvuur dat ze in verwachting is. “Ik ga tóch liever naar huis, omdat ik voor mezelf en de kleine wil zorgen”, hoorden we de (ex?-)vriendin van Quentin zeggen. Die onthulling zorgde voor een grote shock bij Yolanthe, maar uiteindelijk wist ze de juiste woorden te vinden. “Meisje, hoe kun je dit nou doen?”, aldus de presentatrice. “Hoe kun je meedoen aan zo’n test? Dat hij niet heeft gezegd: je bent zwanger, je bent m’n vrouwtje en je krijgt m’n kind, dit gaan we niet doen. Dit kan toch niet? Dit programma is allesbehalve goed voor een zwangere vrouw.”

Liefde

Dat Yolanthe zo lief reageerde op Channah, vergeten haar volgers niet snel. Na het posten van een bikinifoto is dat dan ook precies waar het over gaat in de reacties. “Ik vind je zo’n pure en oprechte vrouw. Hoe lief je tegen Channah deed bij Temptation Island zegt heel veel over jou. Alleen maar liefde voor jou!”, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: “Een sterke, intelligente en mooie vrouw met een prachtig zoontje. Bewondering voor je.”

Mooiste van Nederland

Ook kunnen haar fans het niet laten om te laten weten hoe stralend de presentatrice eruit ziet. “Yo! Je bent toch wel echt de aller aller mooiste”, klinkt het. Bovendien krijgt ze een groots compliment waar menig vrouw jaloers op kan zijn: “De mooiste en liefste vrouw van Nederland!”

Moeilijke tijd

Zelf heeft Yolanthe een heftige periode achter de rug. Begin maart kondigden de brunette en haar geliefde Wesley Sneijder hun scheiding aan en hoewel de twee nog een aantal keer samen gespot werden, bleek al gauw dat een verzoening er niet in zat. Wesley werd onlangs overigens intiem en zelfs zoenend gespot met een andere vrouw, namelijk deze bekende GTST-actrice.

Dit bericht bekijken op Instagram 🦋☀️ Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 11 Aug 2019 om 12:36 (PDT)

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram