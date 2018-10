Yolanthe (33) geniet intens van haar zoontje Xess Xava; ze post dan ook met regelmaat een kiekje van het driejarige jochie. Nu heeft de presentatrice een tweetal foto’s gedeeld van een bijzonder moeder-zoonmoment, waar het geluk vanaf spat. En dat valt ook haar volgers op.

Op de foto’s is te zien hoe Yolanthe met haar zoontje in bad zit. ‘Spetter Pieter Pater, lekker in het water’, schrijft ze erbij. En of de twee genieten van het water; de twee lachen van oor tot oor.

Mooi en puur

De volgers van Yolanthe kunnen maar niet stoppen met het plaatsen van hartjes onder de foto. ‘Héérlijk, kind en moeder samen in bad, gewoon omdat het kan en mag’, luidt een van de reacties. Een ander reageert: ‘Dit is zo mooi en zo puur! Het gelukt straalt van jullie beiden gezichten!’

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram