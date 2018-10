Yolanda Hadid maakt zich zorgen om de schaduwkant van social media

Hoewel ze net als haar beroemde kinderen Gigi, Bella en Anwar graag social media gebruikt, maakt Yolanda Hadid zich zorgen om de schaduwkant van bijvoorbeeld Instagram en Twitter. “Mensen die geen goede bedoelingen hebben, kunnen mijn kinderen er rechtstreeks door bereiken”, legt Yolanda uit in Volkskrant Magazine.

“Ons gezin heeft momenteel vier straatverboden lopen tegen gestoorde mannen die mijn kinderen berichten via direct message sturen. ‘Ik ga je moeder vermoorden zodat ik dichter bij jou kan komen.’ Hoe sterk mijn kinderen ook zijn, dat ráákt ze.”

Yolanda waarschuwt ook dat wat veelal op social media te zien is, een ideaalbeeld is. “Zelf post ik ook foto’s op de vijf dagen per week dat ik mezelf moet injecteren, of als ik volledig zonder make-up ben”, zegt de Nederlandse, die al jarenlang kampt met de ziekte van Lyme.

Perfecte plaatjes

“Wat je verder op Instagram ziet, is meestal ver verwijderd van het echte leven. Toch spiegelen jonge mensen zich aan die perfecte plaatjes, waardoor meer jongeren ongelukkig worden en zelfmoord plegen. Dat vind ik zeer zorgelijk.” Yolanda realiseert zich dat jongeren zich ook spiegelen aan haar dochters en zoon, alle drie succesvol als model. “Al kunnen mijn kinderen er niets aan doen dat ze zo zijn geboren. En zij beseffen heel goed dat volgers hen als rolmodellen zien.”

Bron en beeld: ANP

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.