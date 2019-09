Yes! We kunnen binnenkort een nieuw album van Adele verwachten

We hoeven niet lang meer te wachten op nieuwe muziek van Adele! De 31-jarige zangeres is naar eigen zeggen namelijk druk bezig de laatste hand te leggen aan een album en ze heeft heel veel zin om dat te delen met haar fans. Dat laten ingewijden weten aan de Amerikaanse People.

Liefdesverdriet

Adele, die afgelopen voorjaar bekendmaakte dat haar huwelijk was gestrand, zou op haar nieuwe plaat zingen over haar liefdesverdriet. “Ze is er mentaal en fysiek steeds meer klaar voor om haar nieuwe muziek te promoten. Het lijkt erop dat het later dit jaar al gaat gebeuren”, vertelt een ingewijde. “Ze blikt terug op een heel zwaar jaar, maar zei eerder al dat het schrijven van muziek therapeutisch werkt voor haar. Je ziet dat ze er klaar voor is alles te delen met haar fans.”

Voldoening

Ook op voorgangers 19, 21 en 25 (allen vernoemd naar haar leeftijd) verwerkte de zangeres haar pijn. Haar nieuwe album zal net zo persoonlijk worden. “Muziek geeft haar voldoening. Nieuwe muziek is voor haar nog steeds iets heel groots en ze voelt zich goed en is er gelukkig mee.”

Bron & beeld: ANP