Yes, Waylon is door! Dit zijn de reacties van twitterend Nederland

Donderdagavond zagen maar liefst 2,6 miljoen kijkers hoe Waylon zich naar de finale van het Eurovisie Songfestival zong. Het was spannend tot het laatste moment, aangezien Nederland pas als allerlaatste te horen kreeg door te zijn naar de laatste ronde die aanstaande zaterdag plaatsvindt. Waylon is dan als 23e van de 26 deelnemers aan de beurt om op te treden.

Dat Waylon tot het allerlaatste moment in spanning moest afwachten, mocht de pret zéker niet drukken. ‘Het was even spannend, maar we zijn onwijs blij’, aldus de dolblije Waylon op de persconferentie na de bekendmaking van de finalisten. Nederland werd als laatste opgenoemd als act die door is naar de finale. ‘Alweer! Zo ging het in 2014 ook al.’ In dat jaar deed de zanger mee aan het Eurovisie Songfestival met de Common Linnets, maar zijn deelname van nu zou niet vergeleken moeten worden met zijn duet met Ilse DeLange. ‘Je hebt het recht om het in elk geval één keer te proberen op de manier dat jij het wilt’, zei hij daarover. ‘Blijf erachter staan, trek je niets aan van wat anderen vinden.’

Het optreden van Waylon gemist? Hieronder kun je het terugzien:

Twitterend Nederland

Het bleef donderdagavond (en nog steeds) niet stil op Twitter; het sociale medium stroomde vol met tweets over het optreden van Waylon én reacties op het heuglijke feit dat-ie door is naar de finale. Lees mee:

Ik heb genoten van Waylon , gewoon de beste zanger van allemaal — Annemarie (@Christyanne66) 10 mei 2018

#EurovisieSongfestival #NED #ESC2018 Een hartstilstand van de spanning, Super, diep van binnen had ik het verwacht @Waylononline in de finale en wel op plek 23, dat is naar mijn gevoel wel een zeer goede positie, Nu op naar de winst! SUCCES WAYLON! pic.twitter.com/Zb2ovU3xmD — TattooCorina (@Tat2Corina) 11 mei 2018

jimmy on a broomstick Waylon is door, heb het nummer nog niet een keer gehoord moet ik ruiterlijk toegeven en dat wil ik graag zo houden. — Johan (@hamvraag) 11 mei 2018

Dat hele #esf18 kan me gestolen worden. Wat een poppenkast. – Waylon is door naar de finale WE ZITTEN IN DE FINALEEEE!! ZEI HET TOCH! WAYLON IS EEN BAAS! — GAP (@gerbengap) 11 mei 2018

Mensen hier weten niet zo veel van het Europees cultureel erfgoed, dus ik probeer ze te informeren! En eigenlijk ben ik een fan van het songfestival in het algemeen maar ik vond Waylon wel zeker 1 van de beste tien liedjes van deze halve finale! — Matthew (@kookhao) 11 mei 2018

Waylon naar finale: niet goed voor mijn hart, maar wat zijn we blij https://t.co/msNnTTgNgX — jcmraats (@jcmraats) 11 mei 2018

Ik was al plannen aan het maken voor de zaterdagavond… Die vallen nu in het water! #Waylon — S@ch (@sash2mummy) 10 mei 2018

Waylon was zéker top! Maar wat een enorme hoop shit verder… Dat ga ik zaterdag niet nóg een avond doorstaan, ik zoek wat beters op. 😊 — CM/Colinda (@CMColindavmv) 10 mei 2018

Bron: Twitter, NU.nl | Beeld: ANP