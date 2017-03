YES! The Devil Wears Prada krijgt een opvolger

Eerst was er The Devil Wears Prada en toen kwam The September Issue. Allebei films met de gevreesde Anna Wintour in de hoofdrol en die ons modehart sneller deed kloppen. Nu is er goed nieuws voor alle fashionista’s: er is een opvolger op komst!

Wie heeft The Devils Wears Prada niet gezien? Voor alle modemeisjes met een missie sprak deze film zó tot de verbeelding. We zagen de jonge Andy aangenomen worden als assistent van Miranda Priestly, de veeleisende hoofdredactrice van een high fashion magazine. Ze moest aan bijna onmogelijke eisen voldoen, maar transformeerde zich tegelijkertijd van grijze muis tot fashionista.

En dan was er nog The September Issue, waarbij eindelijk een écht kijkje achter de schermen bij ’s werelds meest bekendste hoofdredactrice Anna Wintour werd geboden. Met ijzeren hand zie je hoe Anna de redactie, het tijdschrift én de mode-industrie regeert. Dromen we niet allemaal van zo’n baan?

Als jij ook zo hebt genoten van deze films, dan wil je The First Monday in May ook echt zien. Dit is een nieuwe documentaire over het grootste mode-spektakel van het jaar: het Met Ball. Filmmaker Andrew Rossi neemt een kijkje achter de schermen van dit modegala en volgt Anna Wintour, Sylvana Ward Durrett (Vogue Director of Special Projects) en Andrew Bolton (curator van Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute). Bekijk hieronder de trailer van de film die op 13 april in première gaat tijdens het Tribeca Film Festival.

Bron: Vogue

Lees ook:

Dit zijn de meest gezochte modevragen op Google

7 Feitjes over The Devils Wears Prada die je nog niet wist

ZIEN: 15x films die net zo goed zijn als het boek