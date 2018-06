Yes! Reese Witherspoon bevestigt komst ‘Legally Blonde 3’ met heerlijk filmpje

Reese Witherspoon heeft officieel bevestigd dat ze terugkeert in het derde deel van de film Legally Blonde. “Het is waar…”, schrijft de actrice bij een kort, hélemaal Elle Woods-proof filmpje op Instagram.

Pootje baden

In de video zien we een zwembad waarin opeens van rechts Reese op een luchtbed het beeld in komt drijven. Gekleed in de iconische roze bikini van haar personage Elle schiet ze van de ene naar de andere kant en verdwijnt ze weer uit beeld, zonder iets te zeggen. (Bend and) Snap!

Bridget Jones-koorts?

Het is alweer zeventien jaar geleden dat we kennismaakten met Elle in de eerste Legally Blonde-film. Het tweede deel, Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, verscheen in 2003. Tussen deel en twee en drie zit dus dik vijftien jaar. Zou het succes van de derde Bridget Jones-film na twaalf jaar – met dat andere iconische personage waar de wereld zo van is gaan houden – anderhalf jaar geleden de makers over de streep hebben getrokken? Afgelopen week werd al bekend dat de 42-jarige Reese in onderhandeling was met filmstudio MGM.

‘I object!’

De films vertellen het verhaal van de rijke Elle Woods. Als ze van de ene op de andere dag wordt gedumpt door haar vriendje, die naast looks ook brains in zijn vriendin terug wil zien, besluit Elle rechten te gaan studeren aan de Universiteit van Harvard. In het tweede deel zet ze haar eerste stappen als advocaat. Waar het derde verhaal over gaat, is nog niet bekend.

It’s true… #LegallyBlonde3 Een bericht gedeeld door Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) op 7 Jun 2018 om 5:02 (PDT)

