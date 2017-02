YES: Makers Gooische Vrouwen komen met nieuwe komedie

Nieuws waar we blij van worden: de makers van de succesvolle film Gooische Vrouwen zijn bezig met een nieuwe film. De film heet Doris en is in 2018 op het witte doek te bewonderen. Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige tv-serie en niemand minder dan Tsjitske Reidinga speelt de hoofdrol. Can’t wait!

De film Doris komt tot stand in samenwerking met Talpa Fictie, RTL en filmdistributeur Entertainment One Benelux. De opnames gaan al bijna van start, want de eerste draaidagen staan gepland in maart. Wil Koopman ontwikkelt de film en dat kan alleen maar voor een nieuwe hit zorgen. Want niet alleen is zij verantwoordelijk voor Gooische Vrouwen 1 en 2, ook is Koopman de mede-oprichter van de succesvolle RTL-serie Divorce.

De Net5-serie Doris gaat over een vrouw die haar luxeleventje moet verruilen voor een veel minder glamorous leven. Na een scheiding verhuist ze van een grote villa naar een Amserdamse benedenwoning met haar zoon en dochter, en dat levert natuurlijk allerlei problemen op.

Het scenario is van Roos Ouwehond; Albert Jan van Rees (Adios Amigos) gaat de film regisseren. Vanaf oktober 2018 draait de film in de bioscopen!

