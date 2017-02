YES: Love Actually krijgt vervolg mét originele cast

Heb je Valentijnsdag een beetje overleefd? Als je een beetje in mineur bent na deze dag vol liefde waarin jij wellicht alleen op de bank zat, hebben we nu nieuws wat je gelijk op zal vrolijken: de film Love Actually krijgt een vervolg!

Goed doel

Het vervolg op de film is tot stand gekomen voor het goede doel; voor Comic Relief en Red Nose Day om precies te zijn. Comic Relief is een Engelse stichting die zich inzet om armoede wereldwijd tegen te gaan. Red Nose Day is een inititatief van de stichting, waarmee ze door heel Engeland allerlei projecten opzetten. Hiermee is als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor huizen, school en werk.

Cast

Het vervolg op Love Actually wordt geschreven door Richard Curtis himself (hij schreef ook het origineel) en zal gaan over de levens van de hoofdpersonen van de film – maar dan 14 jaar later. Een groot deel van de originele cast zal hiervoor terugkeren. Lucia Moniz (Aurelia), Thomas Brodie-Sangster (Sam), Olivia Olson (Joanna), Bill Nighy (Billy), Marcus Brigstocke (Mikey) en Rowan Atkinson (Rufus) hebben allemaal laten weten mee te doen aan het project voor Red Nose Day.

De film zal Red Nose Day Actually gaan heten. Curtis zegt over het vervolg: “We hope to make something that’ll be fun – very much in the spirit of the original film and of Red Nose Day – and which we hope will help bring lots of viewers and cash to the Red Nose Day shows.”

Bron: Cosmopolitan UK

