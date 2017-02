Yes: Lana Del Rey lanceert plots nieuwe single

Het was alweer een poosje geleden dat we nieuwe tunes van de altijd melancholische Lana Del Rey te horen hadden gekregen. Tot gisteren welteverstaan, want de red head lanceerde plots een nieuw nummer. Love!

Zwaarmoedig liefdeslied

Ha, see what we did there? Het nummer heet namelijk ook ‘Love‘ en is weer even zwaarmoedig, meeslepend en mysterieus als we van Lana Del Rey gewend zijn. Niemand had verwacht dat ze al nieuwe muziek zou uitbrengen, aangezien er totaal geen publiciteit voor was gemaakt. Wel verschenen er een aantal dagen plots posters van Lana met de titel ‘Love’ in Los Angeles. Tjsa, die hadden wij natuurlijk niet kunnen spotten vanaf hier!

Album voor fans

Wel was al bekend dat Lana bezig was met een nieuw album, maar dat er zo snel nieuwe muziek zou komen hadden haar fans niet durven dromen. Eerder vertelde ze over haar nieuwe muziek: “I made my first four albums for me, but this one is for my fans and about where I hope we are all headed”.

Je kunt ‘Love’ hieronder beluisteren. Wat vinden jullie van de nieuwe tune?

