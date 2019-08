Yes! Er zijn opnieuw vier kandidaten van Expeditie Robinson bekendgemaakt

We wisten al dat radio-dj Frank van der Lende, YouTuber Dionne Slagter, ex-Dolly Dot Anita Heilker en verslaggever Jaap van Deurzen meedoen aan het twintigste seizoen Expeditie Robinson. Nu zijn er op het Instagramaccount van het programma nog vier kandidaten bekendgemaakt. Dat zijn presentator Rob Geus, YouTuber Kalvijn, catwalk coach Mariana Verkerk en zangeres Shary-An Nivillac.

Zij zullen samen met nog twaalf anderen vanaf 1 september op de buis te bewonderen zijn. Wie die twaalf andere deelnemers zijn weten we nog niet. De presentatie van het twintigste seizoen is in handen van Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels. Kaj volgt Dennis Weening op, die eind vorig jaar werd ontslagen door RTL.

Nog een verandering

Het programma is dit jaar voor het eerst níet te zien op RTL 5. RTL heeft bekendgemaakt dat de realityserie verhuist naar zender RTL4. Daarnaast wordt ook het uitzendmoment veranderd. Voortaan kun je niet op donderdag gaan zitten voor je favo programma, maar is de zondagavond the moment of truth.

Expeditie Robinson 2019 start zondag 1 september om 20:00 op RTL 4. Eilandpraat is vanaf zondag 1 september om 21:30 te zien op RTL 5.

Bron: Instagram | Beeld: RTL, Instagram