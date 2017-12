Yes: er komt een spin-off van The Devil Wears Prada

Zeg eens eerlijk: hoe vaak heb jij The Devil Wears Prada gekeken? Wij kunnen de keren al niet meer op twee handen tellen. Maar! Binnenkort kunnen we genieten van een film in hetzelfde straatje, want er komt een spin-off van onze favoriete fashion movie!

Lauren Weisberger, de schrijfster van het boek The Devil Wears Prada, heeft bekend gemaakt dat ze nog een boek aan het schrijven is. Het boek heet When Life Gives You Lululemons. En ja, daar komt dus ook een film van!

Het verhaal

De hoofdrol zal ditmaal niet gespeeld worden door Anne Hathaway, maar door Emily Blunt. In The Devil Wears Prada speelt zij Emily Carlton, de eerste assistent van hoofdredacteur Miranda Priestly (Meryl Streep). Emily is in deze film imageconsultant in de buitenwijken van Conneticut en krijgt daar te maken met allerlei moeilijkheden. Zo heeft ze onder andere haar handen vol aan een advocaat die besluit huismoeder te worden.

Even geduld

Wanneer de film precies te bewonderen zal zijn, is nog niet duidelijk. Wel kunnen we vertellen dat het boek op 5 juni 2018 in de Verenigde Staten in de schappen ligt.

Can’t wait!

