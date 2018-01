Yes, een nieuw album! Maar Justin Timberlake heeft nóg een verrassing voor je

Eerder deze week sprongen we een gat in de lucht toen bekend werd dat Justin Timberlake begin februari een nieuw album uitbrengt. Nóg blijer werden we toen bleek dat we niet een hele maand hoeven wachten op nieuwe muziek, omdat Justin morgen al de eerste single uitbrengt. En geloof het of niet: er is meer goed nieuws.

Lees ook:

Zien: Sharon Doorson bezorgt Justin Timberlake kippenvel

Fantastic four

In de aanloop naar de release van zijn album Man Of The Woods komt Justin namelijk niet met één, maar met vier (!) nieuwe nummers. Allemaal inclusief videoclip, ieder van een andere regisseur.

Elke week een cadeautje

Zoals gezegd verschijnt het eerste nummer, getiteld Filthy, vrijdag 5 januari. Justin is in de clip van het nummer te zien als “een moderne uitvinder die zijn nieuwste creatie aan de wereld toont”, zo legt het label van de zanger uit. Vanaf 18 januari volgen wekelijks nog drie nummers en video’s.

Halftime show

Het album zelf kunnen vanaf 2 februari scoren en beluisteren. Twee dagen daarna vormt Justin het stralende middelpunt van de Super Bowl, de grootste en best bekeken sportwedstrijd ter wereld, waar hij de beroemde ‘halftime show’ zal verzorgen. Voorgangers zijn onder anderen Lady GaGa (2017), Beyoncé, Coldplay en Bruno Mars (2016) en Katy Perry (2015). We kunnen niet wachten!

De prachtige preview van het album die Justin dinsdag op Instagram zette:

FRIDAY… A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Jan 2, 2018 at 7:04am PST

📷 @ryanmcginleystudios A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Jan 2, 2018 at 12:01pm PST

1 of 4. Friday, midnight ET A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Jan 3, 2018 at 6:59am PST

Beeld: Still uit video