YAY: Virginia en Peter Jan Rens in verwachting van tweede kindje

Nog meer babynieuws in showbizzland want ook Virginia van Eck in opnieuw in verwachting. De 23-jarige heeft samen al een dochtertje Djelisa met Peter Jan Rens en daar komt binnenkort nu nog een tweede spruit bij. De presentator kondigde het blije nieuws zelf aan via Facebook.

