YAY: Dit zijn de twee nieuwe juryleden van ‘It Takes 2’

Op 30 april start het nieuwe seizoen van RTL 4-programma ‘It Takes 2’, waarin bekende Nederlanders strijden om de titel van beste zanger. Voor het tweede seizoen wordt zowel de jury als het presentatieduo door elkaar gegooid en dat levert nieuwe namen op. Zo zullen Nielson en Gerard Ekdom naast Angela Groothuizen plaats nemen om de kandidaten te beoordelen op hun zangkwaliteiten.

Zanger Nielson en NPO Radio 2-dj Gerard Ekdom zullen samen met Angela Groothuizen zetelen in de jury van het tweede seizoen van ‘It Takes 2‘. Voor Nielson is het slechts de tweede keer dat hij plaats neemt aan de andere kant van het gebeuren – hij is momenteel te zien in het Nederlands-Vlaamse programma The Band – want vijf jaar geleden deed hij zelf nog auditie voor De beste singer-songwriter van Nederland. Een leuke afwisseling, al vindt hij beide juryplaatsen toch sterk van elkaar verschillen. “It Takes 2 is een gezelligheidsprogramma met veel sfeer. Het is losser en voor iedereen leuk: de kandidaten, de coaches en het publiek. In The Band is dat heel anders. Daar bepaal je of iemands droom uitkomt. ”

Liefde

De 9 bekende Nederlanders die dit jaar hun beste zangtalenten zullen bovenhalen, hoeven echter niet te vrezen voor harde commentaar. “Ik ga ze vooral met liefde beoordelen. Dat mag ook wel, nu ze zich zo kwetsbaar opstellen terwijl ze al bekend zijn”, zegt Nielson. Al vond de zanger dat er toch enkele verrassingen tussen de deelnemers zitten. “Ik was werkelijk stomverbaasd. Ik mag er nog niets over zeggen maar ze krijgen nu alvast dikke complimenten.”

Presentatieduo

Vorig jaar stond Gordon nog in de backstage om de kandidaten te begeleiden, maar dit seizoen mag hij plaats nemen op het podium. Hij zal de show aan elkaar praten en vervangt hierdoor Chantal Janzen. Maar omdat de BN’ers toch nog steeds een steun en toeverlaat nodig hebben tijdens dit hele avontuur, zal Jamai hen backstage een troostende schouder aanbieden. Net zoals vorig seizoen zullen opnieuw Waylon, Trijntje Oosterhuis en Glennis Grace de deelnemers begeleiden als professionals.

