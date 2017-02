YAY! Grey’s Anatomy-actrice Camilla Luddington maakt geslacht baby bekend

Gisteren vertelden we jullie nog over de hilarische remake van de zwangerschapsfoto van Beyoncé, maar Camilla Luddington heeft zelf ook een nieuwtje te verkondigen. In oktober van vorig jaar maakte de Grey’s Anatomy-actrice bekend dat ze zwanger was van haar eerste kindje, en nu verklapte ze ook het geslacht van haar baby.

“Ik ben zo enthousiast om vandaag te mogen verkondigen dat ik een meisje verwacht,” schreef de actrice bij een kiekje op Instagram. Camilla Luddington maakte rond Halloween van vorig jaar bekend dat ze in verwachting was van haar eerste kindje met een ronde pompoen voor haar zwangere buik. Nu blijkt dat dokter Jo Wilson binnenkort in het echte leven een dochtertje in de armen mag sluiten.

Moed

De actrice schreef bij de foto op Instagram dat ze wilt dat haar dochtertje opgroeit en weet hoe sterk vrouwen zijn. Camilla was op 21 januari aanwezig op de Women’s March in Los Angeles waar ze streed voor de rechten van de vrouw. “Ik wil dat ze een kleine strijder is die niet bang is om haar stem te laten horen en op te komen voor alles waarin ze gelooft”, schrijft de Grey’s Anatomy-ster op Instagram. “Dat ze moedig en vriendelijk is en dat ze een van de meisje is die zegt ‘you CAN sit with us‘…”

I am so excited to announce today that I am having a… girl! 🎉 I want her to grow up knowing how strong women are 💪. To be a little warrior who is not afraid to use her voice and stand up for what she believes is right. To navigate through life with courage and kindness, and to be one of the girls who says “you CAN sit with us..”. Special shoutout to #crystaldynamics for sending me her first #tombraider onesie 😎 Een foto die is geplaatst door Camilla Luddington (@camillaluddington) op 3 Feb 2017 om 9:35 PST

