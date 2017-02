YAY! Eva Simons is opnieuw verliefd

Eva Simons en Sidney Samson lieten in september van vorig jaar weten dat ze een punt hadden gezet achter hun relatie. Het muzikale koppel was door tijdsgebrek uit elkaar gegroeid en besloot om enkel nog op professioneel vlak samen te werken. En Eva zou nu opnieuw het liefdesgeluk gevonden hebben.

Na haar scheiding van Sidney Samson vorig jaar, is Eva Simons opnieuw verliefd. De 32-jarige zangeres zou het geluk gevonden hebben bij Boaz van de Beatz, een 28-jarige muziekproducer. Er ontstonden eerder al geruchten van een nieuwe relatie nadat er steeds meer selfies van de twee op sociale media verschenen. Nu heeft het management van Eva echter bevestigd aan AD dat de twee wel degelijk een stelletje zijn.

Boaz de Jong, beter bekend als Boaz van de Beatz, is een Nederlandse muziekproducent en oprichter van het hiphopcollectief Nouveau Riche. Boaz is inmiddels al een grote naam in de muziekindustrie, want hij schreef al nummers voor Ariana Grande, Madonna en Major Lazer.