Yay: Brengt Katy Perry vrijdag nieuwe muziek uit?

The wait is over! Althans, daar begint het héél sterk op te lijken. Want Katy Perry deelde dinsdagnacht plots een teaser van nieuwe muziek. Daarbij gebruikte de popster de hashtag #fridaythe10th, waarmee ze lijkt te willen vertellen die dag haar nieuwe single te zullen gaan uitbrengen. Can’t wait!

Op de Instagram en Twitter van Katy Perry verscheen totaal onaangekondigd een kort videofragment. In de korte beelden zie je slechts de voeten van de superster, die vastgekend aan een een discobal lijken te zijn. Amerikaanse media berichten dat de titel van de single Chained to the Rhythm is en dat het nummer geproduceerd zou zijn door Max Martin en Sia.

Bij de teaser schrijft Katy Perry: ‘Why are we all so chained…#friday10th’. Het fragement is inmiddels al meer dan een miljoen keer bekeken en haar fans laten allemaal enthousiaste berichten achter. Een aantal comments lees: ‘Wow. There’s gonna be a new era of music now. It’s Katy perry guys. She is back‘ en ‘I’m so curious to hear what you got‘.

Als de single aankomende vrijdag inderdaad uitkomt, is dat Katy’s eerste release sinds het Olympische anthem Rise van afgelopen zomer. Haar laatste album bracht de zangeres ruim drie jaar geleden uit, dus wij zijn héél benieuwd met wat voor sound Katy komt.

Why are we all so chained… #FRIDAYTHE10TH A video posted by KATY PERRY (@katyperry) on Feb 7, 2017 at 3:03pm PST

