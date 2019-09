Plottwist! Yasmin zoenend gespot met mannelijke helft van ander ‘Temptation’-koppel

Het huidige seizoen van Tempa VIPS is nog gaande, maar dat enkele koppels onherstelbare schade hebben opgelopen, moge duidelijk zijn. Zo zijn we we zo goed als zeker van dat de liefde tussen Yasmin en Thomas over en uit is, en dat het ook tussen Damian en Shirley niet meer goed komt. Uiteraard geeft dat wel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen…

Nieuwe avontuurtjes

We wisten al dat Shirley het tegenwoordig wel heel erg goed kan vinden met déze verleider (die haar eíndelijk meenam naar de Apenheul), maar ook Damian lijkt het gezellig te hebben met een bekende uit het programma. En da’s er één uit onverwacht hoek.

Die zagen we niet aankomen…

Damian is op straat zoenend gespot met niemand minder dan Yasmin. De realitysterren hadden afgelopen weekend samen een boeking in El Corazon in Roosendaal. Daar werd in eerste instantie niet meer dan gezellig gekletst en gedanst, maar middenin de nacht stonden de twee plots innig zoenend in de buitenlucht, zo is te zien op een video van Team Tempa.

Scheve gezichten?

Of Thomas en Shirley hier blij mee zijn? Nou, die lijken er niet heel erg mee te zitten. Althans, Shirley reageerde onder de Instagrampost met een hartje dat het allemaal koek en ei is. Als Team Tempa haar tagt bij de tekst “Vriendinnen delen toch alles?”, reageert ze vrolijk: “Sharing is caring”.

Opmerkelijke reactie

Ook Yasmin zelf liet – enigszins opmerkelijk – van zich horen onder de video: “Ach jongens, wat is het probleem. We zijn allemaal young, wild and free. Het was een superleuk feestje en we hebben met z’n allen hartstikke veel gedronken. Er is geen sprake van overspel, iedereen geniet weleens van een feestje en ook iedereen involved is op de hoogte. Fijne dag iedereen”, eindigt ze met een knipoog. Oké… Dus. Tot eh, donderdag op Videoland?

