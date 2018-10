Schattig! Xess Xava treedt nu al in de voetsporen van zijn vader

Met Wesley Sneijder als vader kan het haast niet anders dat Xess Xava óók een natuurtalent is. Op een kiekje dat mama Yolanthe heeft gedeeld is te zien hoe het 3-jarige jochie achter een bal aanrent en dat ziet er ontzettend professioneel uit.

‘Zou het?’, schrijft de presentatice, gevolgd door een voetbal-emoji – bij de foto. Haar volgers zouden het in elk geval wel heel leuk vinden als Xess in de voetsporen van zijn vader treedt. ‘Onze toekomstige profvoetballer!’, schrijft iemand erbij. Een ander reageert: ‘Natuurlijk, kan niet anders!’

Kapsel

Yolanthe doelt niet alleen op een carrière als voetballer onder haar foto, maar wil ook wat kwijt over het kapsel van Xess Xava om negatieve reacties voor te zijn. Op de foto is namelijk te zien dat zijn haar wat krult. ‘Nee, ik heb geen wafeltang bij hem gebruikt’, aldus de moeder. ‘Die krulletjes komen doordat hij hiervoor vlechtjes in had. En ja, dat vindt hij zelf leuk. Lekker puh.’

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram