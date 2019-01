Yolanthe komt met kinderkledinglijn en Xess Xava is het stralende model

Yolanthe Sneijder Cabau lijkt wel van álle markten thuis. Twee jaar geleden opende de presentatrice samen met manlief Wesley Sneijder een restaurant op Ibiza en afgelopen jaar kwam daar een heuse modewinkel bij, waar ze kleding en accessoires, waaronder haar sieradenmerk YC Jewels, verkoopt. Daar komt nu iets héél erg leuks bij: een eigen kinderkledinglijn!

Trots

En wie kan daar beter model voor staan dan zoontje Xess Xava? Zowel Yolanthe zelf als manlief Wesley Sneijder delen vandaag een foto van de splinternieuwe kledinglijn Bananas&Bananas op Instagram. Wesley laat weten dat hij supertrots is op zijn vrouw: “De pakjes zijn gemaakt door mijn lieve en ontzettend creatieve vrouw Yolanthe. De meest hardwerkende persoon die ik ken”, schrijft hij bij de foto.

Xess Xava

Op veel van de foto’s van de kledinglijn, die vanaf vandaag verkrijgbaar is via de webshop van Yo’s Ibiza-shop XaXa Boutique, staat hun zoontje Xess Xava ‘model’. Met dat knappe, stralende koppie natuurlijk geen gekke keuze. Toegegeven: de fleurige outfits met all over-prints staan Xess en de andere kinderen op de foto hartstikke goed. En met Yolanthe aan het roer van het bedrijf wordt het merk vast een knallend succes.

