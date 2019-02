Xelly Cabau van Kasbergen: ‘Xess Xava krijgt geen neefje, maar een broertje’

Het duurt niet lang meer tot Xelly Cabau van Kasbergen haar eerste kindje in haar armen kan houden. Over een aantal weken hoopt ze te bevallen en tijdens die laatste loodjes heeft ze veel steun aan haar zus Yolanthe, zo vertelt ze aan Story.

Yolanthe is volgens Xelly de laatste tijd veel in Amsterdam. En als de voetbalvrouw in Nederland is, wonen de zusjes in hetzelfde complex. ‘Het is fijn als je voor de eerste keer zwanger bent en je kan bij je zus terecht. Zij weet altijd de juiste dingen te zeggen.’

Broertje voor Xess Xava

Ook is Xelly blij dat zij en Yolanthe buren zijn omdat hun zoontjes straks letterlijk samen zullen opgroeien. ‘Gekscherend roepen we al dat ze meer als broertjes dan als neefjes met elkaar zullen omgaan. Xess Xava krijgt er dus als het ware een broertje bij.’ Of Yolanthe ook de peettante van haar zoontje wordt, wil Xelly niet verklappen. ‘Dat laat ik nog even in het midden. Net als dat ik niet wil delen of ik thuis of in het ziekenhuis ga bevallen. Ik verheug me in elk geval enorm op de bevalling.’

Bron: Story.nl | Beeld: ANP