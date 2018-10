Blij babynieuws! Xelly Cabau van Kasbergen is in verwachting

De familie Cabau wordt nóg groter, want Xelly is in verwachting van haar eerste kindje. De zus van Yolanthe maakt het blijde nieuws bekend op haar Instagram.

Lees ook: Yolanthe doet boekje open over gestarte adoptieproces

‘Wij voelen ons zo gelukkig en gezegend!, schrijft ze. ‘Onbeschrijfelijk! YES WE ARE EXPECTING, Ik kan niet eens beschrijven hoe ik me voel, dat wij een baby mogen hebben en dat met de liefde van mijn leven #soblessed.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram