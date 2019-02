Mooi in ‘maagdelijk’ wit: Xelly Cabau kijkt zwangerschapsoutfit af bij Meghan

Xelly Cabau van Kasbergen is al flink wat maanden zwanger. En hoe groter die buik wordt, hoe groter ook de uitdaging om stylish voor de dag te komen. Gelukkig kan ze de mooiste outfits afkijken bij stijlicoon Meghan Markle, die ongeveer nét zo zwanger is op dit moment.

Foto’s: Meghan Markle gespot in New York voor geheime babyshower

Ton sur ton

Vorige week verscheen Meghan in een prachtige volledig witte outfit op een event in Londen. Ze droeg een strakke, knielange jurk met een col van Calvin Klein, met daarover een al net zo witte lange jas van Amanda Wakeley. Xelly lijkt zich nu door de stijlvolle look te hebben laten inspireren; gisteren trok ze een look-a-like outfit uit de kast waarin ze er minstens net zo stralend uitzag als the Duchess.

Beter goed gejat…

Wij geven Xelly groot gelijk hier en daar een beetje af te kijken. Het is namelijk best lastig om hippe zwangerschapskleding te vinden. Bovendien geldt natuurlijk: beter goed gejat dan slecht bedacht. Niet waar? En door voor een jas met zwarte details te kiezen, maakt ze het weer nét een beetje meer eigen. Go Xelly!

Meghan in haar witte look vorige week: