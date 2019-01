‘Het wordt een…’ Xelly Cabau onthult het geslacht van haar kindje

Op Instagram plaatste Xelly zondagochtend een foto van haar babybuik met een vraagteken erop. Daarnaast houdt ze roze en blauwe ballonnen vast in haar hand. ‘Gender reveal!‘ lezen we in de beschrijving bij het kiekje. ‘Krijg ik een jongetje of een meisje? Kijk naar mijn nieuwe YouTube video!’ schrijft Xelly erbij.

Het wordt een…

Iedereen die niet kan wachten op Xelly’s onthulling wordt doorverwezen naar het YouTube-kanaal van de visagiste. Aan het einde van de 15 minuten durende video verklapt Xelly eindelijk het grote nieuws. Haar aankomende kindje wordt namelijk een… jongetje! Gefeliciteerd Xelly!

Bekijk de video hieronder:

