Xelly Cabau vertelt hoeveel zwangerschapskilo’s ze is aangekomen: ‘O mijn god’

Op het het YouTube-kanaal van Xelly Cabau van Kasbergen beantwoordt ze in een zwangerschaps-Q&A alle prangende vragen van haar volgers. Één van de vragen die voorbij komt gaat over haar huidige gewicht en hoeveel ze door de zwangerschap is aangekomen.

Spannend moment

Xelly raapt vervolgens al haar moed bij elkaar en gaat voor het eerst op de weegschaal staan. Een erg spannend moment voor Xelly, en daarom besluit ze het eerst weegmoment met haar volgers te delen. Voor de zwangerschap schat Xelly haarzelf op 60 kilo. Eenmaal op de weegschaal kan ze in eerste instantie niks anders uitbrengen dan: “O mijn god”.

Groeiende baby

De teller van de weegschaal geeft 76,9 kilo aan. In totaal een kleine 17 kilo dus. Maar dat is volgens het dertigjarige zusje van Yolanthe niks om zich zorgen over te maken. De groei van de baby gaat goed, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.

Van babyshower tot kinderkamer

In de video vertelt Xelly verder uitgebreid over haar babyshower en onthult ze of ze bang is voor de bevalling, wat haar eerste zwangerschapssymptomen waren en welke kleur de babykamer is.

Het fragment over Xelly’s gewicht zie je vanaf 12.11 minuten:

