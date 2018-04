Xelly Cabau van Kasbergen heeft groot nieuws: ‘I said yes!’

Visagiste en haarstyliste Xelly Cabau van Kasbergen (29), de zus van presentatrice Yolanthe, is afgelopen weekend in het Italiaanse Florence ten huwelijk gevraagd. “I said yes!”, schrijft ze op Instagram bij een foto van haar en haar verloofd Beer Muller.

Exact tien jaar later

Xelly voelt zich de gelukkigste vrouw ooit. “Op 21 april 2008 kregen wij verkering en gingen we voor het eerst op vakantie in Florence. Tien jaar later vandaag in Florence vraagt hij mij ten huwelijk! Wij zijn zo verliefd! Wij gaan trouwen!”, schrijft ze dolgelukkig op Instagram. “Jij bent mijn alles, mijn wereld, zonder jou wil ik niet leven!”

Jaloersmakend mooie ring

Ook de kersverse bruidegom to be deelde het fijne nieuws met zijn instagramvolgers. Hij plaatste een foto van Xelly’s hand in de zijne, met de fonkelende verlovingsring daarop duidelijk zichtbaar.

Visagist van de sterren

Xelly is de visagiste van bekende Nederlandse sterren. Ze werkt met haar zus Yolanthe, Sylvie Meis en Danie Bles. Daarnaast verzorgt ze de make-up voor shoots van glossy’s.

