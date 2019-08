Wat groeit-ie hard! Xelly Cabau deelt zoete foto van zoontje Yono

Yono, het zoontje van Xelly Cabau en haar verloofde Beer Muller, groeit als kool. Op een nieuw kiekje dat zijn trotse moeder deelt is te zien dat het jochie alweer zestig centimeter is.



De kleine man, die eind april geboren werd, is gewikkeld in een handdoek met berenoortjes. “Ik houd zoveel van hem”, schrijft de zus van Yolanthe bij de foto. “Mijn zoon, ons alles.” De kleine man ligt op een papieren blad waarop te zien is hoe lang hij is.

Net zijn vader

Lieke van Lexmond en Quinty Trustfull zijn twee van de velen die smelten bij de foto. Model Kim Feenstra merkt op dat Yono erg veel weg heeft van zijn vader. “Een lookalike van Beer!”

Vernoeming

De naam Yono is niet zomaar gekozen. Xelly laat weten via Instagram dat het ‘Yo’-gedeelte afkomstig is van haar zus Yolanthe en dat No komt van de andere tante van hun mannetje, Noor. Ook de tweede naam Kasper is een verwijzing naar familieleden. Deze zit in de familie van Beer: zowel hij, zijn vader én zijn opa dragen deze vernoeming.

Bijzondere band

De band met zus Yolanthe is sowieso bijzonder. Eerder onthulde Xelly al aan Story dat Xess Xava meer een broertje zal worden dan een neefje. “Onze zoontjes zullen straks letterlijk samen opgroeien. Gekscherend roepen we al dat ze meer als broertjes dan als neefjes met elkaar zullen omgaan. Xess Xava krijgt er dus als het ware een broertje bij.”

