Wat is haar geheim? Xelly Cabau is 30 kilo afgevallen na zwangerschap

Xelly Cabau heeft een flinke transformatie ondergaan. De zus van Yolanthe is na haar zwangerschap 30 kilo afgevallen. In een vlog legt ze uit hoe ze dat heeft gedaan.

‘Ik at twee maaltijden per maaltijd’

De kersverse moeder kwam tijdens haar zwangerschap 30 kilo aan. Inmiddels is ze weer helemaal op gewicht. Hoe ze dat heeft gedaan? Xelly weet het zelf ook niet. “Want ik at twee maaltijden per maaltijd. Vraag maar aan mijn vrienden, het is echt heel erg”, zegt ze in haar vlog. “Maar ik heb natuurlijk een baby gekregen en er zat heel veel vocht. Ik heb eigenlijk nog steeds niet gesport. Ik vind sporten wel lekker, maar nog geen zin in gehad ofzo. Dus ik weet het niet. Maar het betekent niet dat ik nu helemaal strak ben.”

Vernoemd naar tante Yolanthe

Xelly’s zoontje kwam in april ter wereld. De naam Yono is niet zomaar gekozen. Xelly laat weten via Instagram dat het ‘Yo’-gedeelte afkomstig is van haar zus Yolanthe en dat No komt van de andere tante van hun mannetje, Noor. Ook de tweede naam Kasper is een verwijzing naar familieleden. Deze zit in de familie van Beer: zowel hij, zijn vader én zijn opa dragen deze vernoeming.

Bijzondere band

De band met zus Yolanthe is sowieso bijzonder. Eerder onthulde Xelly al aan Story dat Xess Xava meer een broertje zal worden dan een neefje. “Onze zoontjes zullen straks letterlijk samen opgroeien. Gekscherend roepen we al dat ze meer als broertjes dan als neefjes met elkaar zullen omgaan. Xess Xava krijgt er dus als het ware een broertje bij.”

