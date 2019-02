Xander de Buisonjé is zo trots als een pauw. Twee maanden geleden ontdekte hij dat zijn zestienjarige zoon Sem stiekem hartstikke goed kan rappen. Uiteraard dacht de muzikant in hem direct: daar moeten we wat mee doen! De twee brengen samen nu het nummer Appelboom uit, waarin Sem onder meer openhartig is over de breuk tussen Xander en zijn moeder, Wendy van Dijk.

Zo vader, zo zoon

“Eindelijk is het zover! Twee maanden terug wist ik niet eens dat Sem zo goed kon rappen en nu hebben we samen een track gemaakt! #appelboom #zovaderzozoon”, schrijft De Buisonjé bij een fragment uit de clip op Instagram.

Mooie woorden

Voor het maken van de track kregen vader en zoon hulp van rapper Lange Frans. Sem rapt in het lied onder meer over de band die hij met zijn vader heeft en hoe het voor hem was toen zijn ouders uit elkaar gingen. “Je staat altijd aan de zijlijn, altijd in mijn bijzijn. Jouw strijd is mijn strijd en jouw pijn en mijn pijn. Ik lijk teveel op jou, pa, laat dat geen geheim zijn. Ook al gingen jij en mama uit elkaar, ging ik heen en weer en viel het mij zwaar”, klinken de mooie woorden voor Xander.

Papa óf mama achterna?

De zestienjarige Sem liet aan Shownieuws weten dat hij nog niet weet of er een echte rapper in hem schuilt en hij door wil gaan met muziek maken. “Ik moet nog kijken wat ik het leukst vind, acteren of rappen. Ik zie wel waar het schip strandt”, aldus de tiener.

Bron: ANP | Beeld: Still