Xander de Buisonjé verklapt een paar belangrijke details over de bruiloft van Roxeanne Hazes

Op 10 juli werden Roxeanne Hazes en haar geliefde Erik Zwennes de trotse ouders van hun zoontje Fender, en binnenkort stappen de twee in het huwelijksbootje. Wanneer de bruiloft plaats gaat vinden, is nog niet bekend, maar Xander de Buisonjé heeft al wel een paar andere belangrijke details verklapt.

Aan RTL Boulevard heeft de zanger verteld dat de plechtigheid zal plaatsvinden in Las Vegas. ‘Ik hoor vanzelf wanneer het is’, zegt hij. Dat is niet het enige wat de zanger over het huwelijk gezegd heeft; óók onthult hij wie Roxeanne en Erik in de echt zal verbinden.

B.A.B.S.

Die schone taak ligt bij niemand minder dan… Xander zelf! ‘Ik heb een hele leuke band met Rox, ik ga ze ook trouwen’, aldus de zanger die bovendien Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand is. ‘Dat hebben ze me gevraagd.’

Niet trouwen

Wegens de afwezigheid van haar vader was Roxeanne eigenlijk niet meer van plan om ooit nog in het huwelijksbootje te stappen. ‘Ik heb jarenlang gezegd dat ik niet wil trouwen, omdat mijn vader me niet kan weggeven. Daarmee is mijn beeld dat papa mij als prinsesje kan weggeven, weg’, zegt ze zelf in het entertainmentprogramma. Erik bracht daar verandering in. ‘Toen hij het vroeg, dacht ik: ja, natuurlijk wil ik met jou trouwen.’

Sterfdag

Afgelopen weekend was het veertien jaar geleden dat André, de vader van Roxeanne, overleed. Op dat soort dagen is het niet zo dat de zangeres hem extra erg mist. ‘Ik ben bevallen van een prachtige zoon, ik ga straks trouwen. Dat vind ik eigenlijk een meer verdrietige gebeurtenis dan een sterfdag.’

