Wow! Zo ziet Trijntje Oosterhuis er nu uit in haar iconische rode jurk

Voor het concert van zaterdagavond was het Trijntje’s doel om weer in haar rode jurk te passen. En dat is haar nu gelukt!

Lady in red

Om weer te passen in haar iconische rode jurk, die Trijntje in 1996 droeg tijdens de opening van de Amsterdam ArenA, moest de zangeres een aantal kilo’s afvallen. ‘Ik hoop ook dat ik die jurk weer aan kan. Ik ben hard aan het trainen. Serieus, ik heb hem nog,’ vertelde ze eerder aan journalist Rick Nieman. Trijntje is dus flink aan de slag gegaan. Na de geboorte van haar derde kind nam ze een personal trainer in de arm. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want de zangeres is inmiddels 24 kilo afgevallen. Daardoor straalde ze als nooit tevoren in dé rode jurk tijdens haar concert in de Ziggo Dome van zaterdagavond.

Bekijk hieronder haar prachtige look als the lady in red:

