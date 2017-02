WOW: zo ziet ‘Call Me Maybe’-zangeres Carly Rae Jepsen er vandaag uit

‘Hey, I just met you. And this is crazy. But here’s my number, so call me maybe’. Het maakt niet uit hoe oud je momenteel bent, dit refreintje heeft in 2012 ongetwijfeld vast gezeten in je hoofd. Carly Rae Jepsen werd door de single ‘Call Me Maybe’ plotseling wereldberoemd en 5 jaar later is de zangeres niet meer dat schattige meisje van toen.

Carly Rae Jepsen speelde als kind al mee in musicals zoals ‘Annie’ en ‘Grease‘, maar ze werd pas echt bekend toen ze in 2007 verscheen in de Canadese versie van de talentenjacht ‘Idool‘. Ze eindigde uiteindelijk op de derde plaats en kreeg meteen een platencontract aangeboden. Het was echter pas tot in 2012 dat ze dankzij Justin Bieber – hij promootte het liedje via Twitter – bovenaan de hitlijsten eindigde met haar single. ‘Call Me Maybe‘ was dat jaar de meest verkochte single over de hele wereld en werd geëerd met twee Grammy Awards.

De zangeres bracht hierna nog twee albums uit, maar het succes van de grote pophit wist ze hier jammer genoeg niet meer mee te evenaren. Uiteindelijk keerde Jepsen terug naar haar eerste grote liefde – musical – en kroop ze in de rol van Assepoester op Broadway. Speciaal voor de sequel van ‘Full House’ – namelijk ‘Fuller House‘ – trok ze in februari 2016 terug de studio in, waar ze het intronummer opnam.

Vijf jaar na haar grote hit is de 31-jarige (!) zangeres echter een grote metamorfose ondergaan. Haar lange bruine lokken mét pony werden ingeruild voor zwarte en rode haren om daarna volledig gekortwiekt te worden. Anno 2017 gaat Carly echter als blondine door het leven.

Lil blonde me about to sing O Canada at the #NHLAllStar game! Een foto die is geplaatst door Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) op 29 Jan 2017 om 12:23 PST

Hockey buds Een foto die is geplaatst door Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) op 29 Jan 2017 om 6:53 PST

En dit zijn enkele vorige haarstijlen:

Packed my clothes and my self up for a quick trip home to Canada. ❤️ Een foto die is geplaatst door Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) op 25 Nov 2016 om 4:53 PST

Captured by @dklala .. Later turned into artwork for E-MO-TION side B.✌ Een foto die is geplaatst door Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) op 14 Okt 2016 om 11:14 PDT

Barefoot Contessa? Chef extraordinaire? Only time will tell. About to start cooking for tonight’s potluck. Worst cause scenario we have bread and margaritas! Kiss me luck Een foto die is geplaatst door Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) op 25 Sep 2016 om 2:49 PDT

I ❤️ @notionmagazine Een foto die is geplaatst door Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) op 27 Apr 2015 om 10:13 PDT

Lees ook: