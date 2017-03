WOW: Zó ziet Brigitte Bardot er nu uit!

In de jaren zestig was ze hét sekssymbool en nog altijd zijn de foto’s van haar geliefd over de hele wereld: we hebben het over bombshell Brigitte Bardot. Ze staat in ons geheugen gegriefd als de blondine met volle lippen, maar hoe zou ze er anno 2017 eigenlijk uitzien?

Ongelukkig

De carrière van Brigitte Bardot is indrukwekkend te noemen, en kende zijn hoogtijdagen in de jaren vijftig en zestig. Ze sierde allerlei covers van toonaangevende tijdschriften en bewoog zich in glamorous kringen. Ondanks dat was het model helemaal niet gelukkig. Jeffrey Robinson schreef een biografie over haar, waarin hij stelt dat ze zelfs een einde aan haar leven zou hebben geprobeerd te maken.

Dierenrechtenactivist

Nadat ze het modellenleven op haar veertigste (!) achter zich liet, was het lange tijd stil rondom Brigitte. Tegenwoordig houdt ze zich voornamelijk bezig met dierenrechten. Ze zette zelfs een eigen organisatie op, waarmee ze opkomt voor de rechten van bedreigde diersoorten. Het voormalig model streed al tegen de walvisjacht, tegen het doodmaken van zeehonden en is ook fel tegen het dragen van bont. Ook op het gebied van politiek heeft ze een uitgesproken mening.

Dat ze niet stil zit, moge duidelijk zijn. Maar stiekem zijn we eigenlijk het meest benieuwd naar haar looks. Want hoe zou de blondine er nú uitzien? Je bekijkt het hieronder.

Bron: Grazia, Twitter

