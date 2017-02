WOW: Rihanna gespot met bijzondere nieuwe haarkleur

Dat Rihanna op het gebied van mode en beauty een ware kameleon is, dat wisten we al. Haar kledingkeuze is veelbesproken en ook haar beautylooks zijn keer op keer bewonderenswaardig te noemen. Maar met haar nieuwste haarkleur heeft ze zichzelf weer overtroffen. Want ze is ditkeer voor groen gegaan!

Fotoshoot

De Barbadiaanse schone werd voor een fotoshoot van het tijdschrift Paper Magazine vastgelegd en daar zijn een aantal foto’s van op Instagram beland. Het Instagramaccount @rih_france deelde een aantal kiekjes van de zangeres, waarop ze haar nieuwe hairdo showt. Niet alleen is de kleur voor de shoot veranderd, ook zijn haar lokken in een nieuw model geknipt.

Shag

Op de foto’s is te zien dat haar nieuwe kapsel de zogenaamde ‘shag’ is; dé kapseltrend voor 2017. Bij deze trend worden je haren in losvallende lagen geknipt, met een nonchalnte pony. Haarstylist Gregory Russell onthult hoe je dit kapsel kunt rocken: “De lagen moeten meer in proportie zijn met de lengte. Anders ziet het er gedateerd uit.”

Bekijk hieronder hoe de nieuwe gewaagde groene hairdo bij Rihanna staat. Wat vinden jullie, yay or nay?