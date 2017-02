WOW: Olivia Wilde kiest voor drastische kapselswitch

2017 lijkt niet alleen het jaar van de tweelingen te zijn, vele celebs lijken ook hun oude kapsel achter zich te laten en te kiezen voor een blonde coupe. Zo zagen we Katy Perry onlangs nog vriendje Orlando Bloom achterna gaan en haar haren blond verven, en nu heeft ook actrice Olivia Wilde de schaar in haar haren gezet.

‘House M.D.’-actrice Olivia Wilde staat niet enkel bekend om haar geweldige acteerprestaties, ook haar vertrouwde bruine lokken zijn iets waar de actrice steeds naar teruggrijpt. Wilde koos de voorbije jaren al enkele keren voor een andere coupe, maar haar laatste kapselswitch ging heel vlot over de tongen. De actrice koos namelijk voor een platinablonde bob.

Melania Trump

De 32-jarige actrice verscheen gisterenavond op een feestje van juwelenlabel Tiffany & Co. en toonde haar nieuwe look aan de wereld. Olivia koos voor een nieuwe coupe omdat ze haar vorige kapsel – de bruine, lange beach waves – zelf omschreef als ‘Melania Trump hair‘ en als aanhangster van Hillary Clinton is dat natuurlijk het allerlaatste dat ze wilde. De actrice koos daarom voor een korte, blonde bob met donkere haarwortels.

Wij vinden het resultaat alvast héél geslaagd!

Oh what’s up, BLONDE LIFE Een foto die is geplaatst door Olivia Wilde (@oliviawilde) op 7 Feb 2017 om 5:27 PST

When you roll up to the party with your new look and it turns out you just single white femaled your friend you haven’t seen in a year. So fun checking out the new #TiffanyHardWear collection tonight. Thanks for having us @tiffanyandco! #TiffanyPartner #iloveyoukatemara Een foto die is geplaatst door Olivia Wilde (@oliviawilde) op 7 Feb 2017 om 7:06 PST

Wannabe Debbie Harry wannabe. Een foto die is geplaatst door Olivia Wilde (@oliviawilde) op 8 Feb 2017 om 8:41 PST

