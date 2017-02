Wow: Nicole Kidman was verloofd met déze bekende zanger

Nicole Kidman heeft een boekje open gedaan over haar liefdesleven, waarmee ze iets onthulde wat wij nóóit hebben geweten. De actrice liet namelijk weten in het verleden verloofd te zijn met niemand minder dan Lenny Kravitz! En dat hebben de twee al die tijd mooi verborgen weten te houden!

Big Little Lies

Nicole en Lenny hadden in 2003 een relatie, dit was bij het grote publiek bekend. Dat Lenny op zijn knieën was gegaan voor de blondine, was echter nooit onthuld. In een recent interview sprak Nicole over HBO-serie Big Little Lies, waarin ze met de dochter van Lenny speelt. ”Ik ken Zoë, want ik was verloofd met haar vader. Het zit in de familie”, zegt Nicole tegen The Edit. ”Ik hou van Lenny, hij is een geweldige vent.”

Serie

Inmiddels is Nicole al een aantal jaren samen met countryzanger Keith Urban. De serie Big Little Lies, waarin Nicole en Zoë spelen, gaat over drie moeders. Deze rollen worden gespeeld door Nicole, Reese Witherspoon en Shailene Woodley. Hun levens zijn perfect, tot er een moord plaatsvindt en alles anders wordt. Ga jij kijken?

Bron: RTL

