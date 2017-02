WOW: Kanye West komt met eigen make-uplijn

Slechts nieuws voor Kylie Jenner: felbegeerde – en regelmatig bekritiseerde – make-uplijn krijgt concurrentie. Niemand minder dan zwager Kanye West gaat de beautymarkt proberen te veroveren met een eigen make-uplijn.

Volgens showbizzsite TMZ wil Kanye een make-up en beautymerk starten als een eerbetoon aan zijn moeder, Donda, die in 2007 overleed aan de complicaties van een operatie. Dat zijn recente break-down vorig jaar rond haar sterfdatum was, is volgens bronnen geen toeval, Kanye en zijn moeder waren ontzettend hecht. Onlangs nog werd de rapper gespot met een ketting met de naam van zijn moeder.

Het zou gaan om een uitgebreide make-uplijn, inclusief parfums en huidverzorgingsmiddelen. TMZ claimt bovendien dat Kanye alle wettelijke papieren voor het merk ‘DONDA’ al in orde heeft gebracht.

Lifestyle

Eerder deze maand deelde Kanye onderstaande tweet met de ‘Donda chart’. Hier is duidelijk te zien dat hij hoopt uiteindelijk ‘Donda’ uit te bouwen tot een uitgebreid lifestyle–merk, inclusief gezonde voeding, mode en zelfs alternatieve energiebronnen.

.

Lees ook:

Bron: Cosmopolitan