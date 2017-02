WOW: deze foto van de familie Witherspoon houdt het internet in de ban

Vandaag gaan we niet op zoek naar de kleur van een jurk en we discussiëren ook niet over een paar verfvlekken op benen. Nee, deze keer slaat niemand minder dan actrice Reese Witherspoon ons allemaal met verstomming.

Huh?! Kijkt Reese Witherspoon in de spiegel? Heeft de actrice een dubbelgangster? Of heeft Photoshop er iets mee te maken? Nope, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Reese Witherspoon poseert gewoon samen met haar dochter Ava op de première van haar nieuwe serie ‘Big Little Lies‘. Say What?!

Reese Witherspoon – beter bekend als Elle Woods uit ‘Legally Blonde’ – is een mama van veertig jaar, maar ze lijkt sprekend op haar zeventienjarige dochter Ava. Daar is deze onderstaande foto het ultieme bewijs van. Ongelooflijk! Wij denken dat Reese aan de rechterkant staat. Wat denk jij?

With my ❤️always @avaphillippe .. #MotherDaughter #MatchyMatchy #Premiere #BigLittleLies A photo posted by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) on Feb 8, 2017 at 8:36am PST

Bron