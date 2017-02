WOW: Ed Sheeran brengt een fantastische cover van de nieuwe single van Little Mix

Ed Sheeran stond gisterenavond nog op het podium van de BRIT Awards met zijn eigen singles ‘Castle on the Hill’ en ‘Shape of You’, en ook de dames van Little Mix openden de show met een knaller. Later werden ze nog bekroond met de award voor ‘Beste Britse single’ voor ‘Shout out to my ex’ maar Ed is eerder fan van hun nieuwste nummer.

In de ‘Live Lounge’ van BBC Radio 1 geven artiesten het beste van zichzelf met een eigen liedje, maar ze trakteren ons ook altijd op een cover van een ander liedje. Ed Sheeran koos voor de gelegenheid voor het nummer ‘Touch’ van Little Mix en gaf het liedje een typische Ed Sheeran-touch (hihi, snap je ‘em?).

Met zijn optreden liet Ed nog maar eens zien dat hij ook maar een gewone mens is, want naast het overvloedige zweten – het is enorm warm onder die lampen – krijgt de zanger ook te maken met aangedampte brilglazen.

Hieronder kan je Ed Sheerans versie bekijken.

En dit is het originele nummer:

Welke is jullie favoriet?

