WOW: Binnenkijken in het luxe appartement van Pretty Little Liars-ster Shay Mitchell

Shay Mitchell heeft een leven waar velen van ons van dromen. Ze speelde 7 jaar mee in Pretty Little Liars als Emily Fields, ze is méga knap – we kunnen er gewoon niet naast kijken – ze krijgt haar eigen realityserie, ze heeft een sexy presentator aan de haak geslagen én ze reist continue de wereld rond naar de mooiste bestemmingen. En blijkbaar heeft ze nu ook nog eens hét mooiste appartement dat je je kan voorstellen.

Shay Mitchell heeft voor haar nieuwste realityserie ‘Shades of Shay‘ een camerateam in haar huis binnengelaten en dat heeft gezorgd voor enkele geweldige foto’s. De Pretty Little Liars-actrice gaf een rondleiding door haar favoriete kamers en die waren stuk voor stuk Instagram-worthy (lees: witte muren, leuke accessoires en héél luxueus).

De rondleiding startte in haar grote, open keuken – er is ook nog een kleiner exemplaar aanwezig – waar de 29-jarige actrice al haar gezonde maaltijden bereidt. Verder heeft de ster ook een énorme dressing, een aparte ontbijthoek, een chill-ruimte en een eigen bar. Wij zijn vooral verliefd op de groene, velvet sofa die in de leefruimte staat.

Zouden we misschien eens een girls night kunnen organiseren, Shay?