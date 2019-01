Oppassen geblazen: woensdag opnieuw code geel van kracht

De één vindt de sneeuw prachtig, de ander kan niet wachten tot de zomer weer aanbreekt. Hoe dan ook moeten we er woensdag weer aan geloven en daarom heeft het KNMI dan ook code geel afgegeven voor morgen.

Hoewel het vandaag misschien nog zonnig en droog is, wordt het woensdag weer glibberen geblazen. In heel het land kan namelijk 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen, en daarom geldt opnieuw code geel. Vanavond ontstaat er al meer bewolking en naar verwachting gaat het vannacht beginnen met sneeuwen.

Verraderlijk glad

Woensdag zal het winterweer over het land naar het noordoosten trekken, waardoor er op verschillende plekken een wit pak van zo’n 1 tot 3 centimeter komt te liggen. ’s Middags zullen we ons echter op moeten maken voor natte sneeuw en regen, waardoor het plaatselijk verraderlijk glad kan worden. Hier zal vooral de avondspits last van hebben. Moet je tóch achter het stuur kruipen? Volg dan deze 15 tips om veilig van A naar B te komen.

Dinsdag op woensdag

De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland voornamelijk in de nacht van dinsdag op woensdag, vervolgens gaat deze met de sneeuwbui mee van kracht voor het hele land. In Drenthe en Groningen kan het tot later op de dag blijven sneeuwen, daarom geldt code geel in die provincies tot woensdagavond. ‘In Limburg, het oosten van Noord-Brabant en delen van Gelderland kan 4 tot 8 cm sneeuw vallen, in de Limburgse heuvels sluiten we ruim 10 centimeter niet uit’, aldus weerman Raymond Klaassen tegenover NU.nl. Inwoners van Friesland, Noord- en Zuid-Holland hoeven waarschijnlijk minder goed op te passen; voor deze provincies geldt vooralsnog geen code geel.

Aangepaste dienstregeling

Om het zekere voor het onzekere te nemen, passen NS en ProRail de dienstregeling aan. ‘Door de dienstregeling aan te passen ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen’, aldus de bedrijven. Net als vorige week houdt de aangepaste dienstregeling in dat op veel plekken de treinen ieder halfuur rijden in plaats van elk kwartier. Tachtig procent van de treinen blijft gewoon rijden en waar mogelijk worden er langere treinen ingezet. Morgen een vlucht op de planning staan? Ook KLM neemt maatregelen en heeft zojuist aangekondigd de nodige reizen te schrappen in verband met het winterweer.

Ben je morgen een dag vrij? Lucky you. Maar wat doe je als je wél moet werken? Wanneer en hoe besluit je dat je niet naar werk kunt? Hier lees je er alles over.

Bron: NU.nl, Libelle.nl | Beeld: iStock