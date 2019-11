Woede om wegstemmen van publieksfavoriet én foutieve rekensom in Robinson-proef

Kijkers laten geen spaan heel van ‘Expeditie Robinson’. Het regent boze berichten op sociale media, nadat de spelers in de uitzending van zondag een ‘echte Robinson’ naar huis stuurden. Iets dat wellicht volledig anders was gelopen als de som die de kandidaten tijdens de proef moesten oplossen ook daadwerkelijk klopte. Want ook daar zijn de meningen over verdeeld.

Uitkomst klopt niet

De kandidaten moesten een parcours afleggen, blokjes meesjouwen en daar uiteindelijk een erg ingewikkelde rekensom mee maken én oplossen. Eva Cleven wist ‘m uiteindelijk te winnen, maar volgens kijkers klopt deze som van geen kanten. De traditionele rekenregels (basisschool-materiaal) werden blijkbaar niet – of in ieder geval anders – toegepast en daar snapt men helemaal niets van. Eva kwam uit op ‘1’, volgens de makers het juiste antwoord. Fans die mee zaten te rekenen, komen echter allemaal op een ander getal uit: 31 1/3.

Boze reacties

RTL heeft nog niet gereageerd op deze bevindingen. Toch lijkt het ons logisch dat de makers van Expeditie Robinson op voorhand aan iedereen vertelden hoe ze de som moesten oplossen zodat iedereen dezelfde methode gebruikt. Maar… kijkers wijzen ook op Tim Coronel (de afvaller van de avond) – die paste, zo lijkt het, wél andere regels toe.

Wacht even, dus Tim verliest nu de proef omdat de makers van #ExpeditieRobinson de rekenregels aan hun laars lappen? Ik zit hier naast een héél boze wiskunderares. — Jennifer 🐧🏳️‍🌈 (@pinkpoppy91) November 17, 2019

@ExpeditieRobRTL waarom reageren jullie niet op jullie fout in de rekensom? Menig rekenkundige/wiskundige laat weten dat jullie dit niet juist hadden.. #fail — Rianne Grootenhuis (@RianneGr) November 17, 2019

@ExpeditieRobRTL de rekensom klopt niet. Je kan niet het rijtje aflopen. “He meneer van dalen wacht op antwoord”. Weet je nog wel. 🤭 — Ron van Biezen (@RonOldie) November 17, 2019

Huh hoezo is de rekensom op volgorde en niet eerst x en : en daarna + en -. Ik kan hier niet tegen. #ExpeditieRobinson — Jelle 🇳🇱🇿🇦 (@JelleESC) November 17, 2019

@ExpeditieRobRTL beetje jammer dat de rekensom niet klopte…. — Lisanne (@BastilleDrums) November 17, 2019

Waar zijn de rekenregels gebleven? Ik kom op 31 1/3 uit. Jammer hoor makers van #ExpeditieRobinson. Ik hoop dat Tim dit wel overleeft. pic.twitter.com/jE2eKRP21r — Dawn (@dwnb) November 17, 2019

Mag ik wel even zeggen dat de som niet uit is gerekend volgens de officiële rekenregels.. #ExpeditieRobinson — AnneThee (@AnneThee3) November 18, 2019

Pijnlijke rekensom

Hoewel het er lang naar uitzag dat Tim de proef zou winnen en zich weer veilig zou wanen op winnaarseiland, kwam zijn som niet uit op het volgens de makers juiste antwoord. Het verliezen van de opdracht was de doodsteek voor Tim, tot groot verdriet van vele kijkers.

‘Straks een winnaar die niks kan’

De kritiek richt zich vooral op het tactische element in Expeditie Robinson. Dat zou dit jaar véél te overheersend zijn. Dit zorgt er mede voor dat kijkers zelfs een week na dato nog steeds blij zijn dat Fien Vermeulen – koningin van de bondjes – eruit ligt. “Proeven verliezen heeft totaal geen gevolgen. Straks een winnaar die niks kan”, zo klinkt het in de comments.

‘Gooi het format om’

Ook krijgen de makers van Expeditie Robinson nu wekelijks gratis advies om het hele format om te gooien. Steeds meer mensen pleiten daarvoor. Zo moeten de ‘echte Robinsons’ meer kansen krijgen zodat de bondjes niet zomaar alle sterke spelers eruit kunnen wippen. Wat er precies moet veranderen? Daar zijn de meningen over verdeeld. Dát er iets moet veranderen, staat volgens menig kijker als een paal boven water…

Bron: Superguide | Beeld: ANP