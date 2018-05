Winnaar nieuwe talentenjacht duikt studio in met Lady Gaga- en Michael Jackson-producer

Het Nederlandse televisielandschap barst van de talentenjachten. Toch denkt SBS6 dat we er nog één missen en dus komt de zender volgend jaar met een gloednieuwe zoektocht naar ‘de beste’. In dit geval is dat de beste in zingen én dansen, want in de show DanceSing wordt gezocht naar een extra veelzijdige popster. De uiteindelijke winnaar van de show krijgt volgens SBS “de ultieme carrièrestart”.

Megasterren

Degene die zichzelf naar de eerste plaats zingt én danst duikt samen met niemand minder dan de wereldberoemde en uiterst succesvolle producent RedOne de studio in. De Marokkaans-Zweedse RedOne, die eigenlijk Nadir Khayat heet, werkte in zijn carrière met megasterren als Lady Gaga, Jennifer Lopez, One Direction, Michael Jackson, Nicki Minaj, Enrique Iglesias en Shakira. De producer werd tien keer genomineerd voor een Grammy Award en won er drie.

Bootcamp

“De prijs is enorm en dat betekent dat er in DanceSing alleen plaats is voor de allergrootste doorzetters”, aldus de zender, die spreekt van een “knalhard” en “slopend” programma. Kandidaten moeten onder meer een zware bootcamp afleggen.

Talpa

DanceSing wordt ontwikkeld en geproduceerd door John de Mol’s Talpa. Wie de show gaat presenteren, wordt later pas bekendgemaakt.

Is het je ooit opgevallen dat het eerste dat Lady Gaga zingt in haar debuutsingle Just Dance ‘RedOne’ is?

Beeld: Hollandse Hoogte

