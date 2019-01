Windsor Castle heeft nóg een royal wedding op de planning staan

Windsor Castle heeft het maar druk: na de uitgebreide bruiloften van Meghan Markle en Prinses Eugenie komt er nu nog een royal wedding aan. Lady Gabriella Windsor, de dochter van de neef van Koningin Elizabeth, gaat trouwen met Thomas Kingston.

Lees ook: Dochter van déze wereldberoemde zanger was bruidsmeisje van Eugenie

Troonopvolging

De 37-jarige lady Gabriella is werkzaam als journalist en is vijftigste in de lijn van de troonopvolging. Haar verloofde, Thomas Kingston, heeft een relatie gehad met Pippa Middleton, is bevriend met prins William en werkt in de financiële sector.

Bruiloft

Voor degenen die gehoopt hadden de bruiloft te kunnen zien: helaas. Hij wordt namelijk niet zo massaal als die van Prinses Eugenie en Meghan Markle. Er zullen dus geen camera’s aanwezig zijn en ook geen A-listers.

Gabriella en Thomas:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: Hollandse Hoogte